بعد حل الحكومات ..تعيين مسؤول سوداني في منصب الخميس وتم حل حكومته الجمعة

تداول رواد مواقع التواصل بشئ من الطُرفة خبر تعيين العميد معاش “عاطف عبدالله عواض” معتمداً لمحلية حلفا الجديدة، ليتسلم مهامه الخميس ويتم الاعلان عن حل حكومات الولايات وإعفاء الولاة “الجمعة”. وعلق الناشط “طارق خالد” : سمعت وعشت “سوء الحظ”، ومرتبته المقدمه التي نسميها “الكُج” ، ولكن ما حدث لمعتمد حلفا “تقريباً” فاقها، فقد حلف القسم يوم الخميس ويوم الجمعة تمت إقالته مع الجماعة، ده كُج شنو ده، بلد عجيبة يااااخ. فيما علق آخرون : “مفروض طوااالي يشوفلو لستك لستكين ويشعل النيران” وكتب “حسب الكريم”: ليس وحده وزير مالية جنوب دارفور أدى القسم الأحد، وطيروهو الجمعة” وعلق آخر : غايتو محن لاتحدث إلا في السودان. الخرطوم (كوش نيوز) يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع النيلين

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