الجيش السوداني ينشر أسلحة ثقيلة ومتوسطة لحراسة المنشآت العامة واعتقالات وسط ضباطه

تواردت أنباء عن اعتقالات جرت وسط الجيش والأمن خلال الأيام الماضي. كما أشارت مصادر إلى أن الجيش بدأ في سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مقرات جهاز الأمن بالخرطوم وأم درمان وبحري ودوريات من الشرطة العسكرية لحراسة المنشآت الحيوية وبعض المرافق العامة ..

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