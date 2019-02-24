قوات بحرية سعودية تصل السودان "تفاصيل"

وصلت القوات البحرية الملكية السعودية المشاركة في التمرين البحري السعودي السوداني «الفلك 3» المختلط إلى مدينة بورتسودان الساحلية في جمهورية السودان. واستقبل القوة فور وصولها أمس السبت، قائد التمرين العقيد البحري الركن رشيد بن راشد الحربي.
وسوف تنطلق فعاليات التمرين اليوم الأحد 19 جمادى الآخر الموافق 24 فبراير بقاعدة بورتسودان البحرية. وسينطلق التمرين بمشاركة مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة، ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية السعودية.
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