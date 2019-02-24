كشفت تقاير صحفية، عن حدوث أسرع عملية تغيير بالإبقاء على الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، مفتشاً عاماً للقوات المسلحة بعد أن تم تعيينه أمس والياً للشمالية في مرسوم جمهوري.
وأبلغت المصادر أن الإبقاء على عبد المطلب جاء بطلب من المؤسسة العسكرية والذي يتولى فيها الرجل ملفات مهمة.
ومن المتوقع أن يؤدي الولاة الجدد القسم أمام الرئيس السوداني خلال الساعات القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير صحفية: اتجاه للتراجع عن تعيين المفتش العام للجيش والياً للشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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