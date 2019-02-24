الخرطوم: باج نيوز
علم (باج نيوز) من مصادر مطلعة، عن حدوث أسرع عملية تغيير بالإبقاء على الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، مفتشاً عاماً للقوات المسلحة بعد أن تم تعيينه أمس والياً للشمالية في مرسوم جمهوري.
وأبلغت المصادر أن الإبقاء على عبد المطلب جاء بطلب من المؤسسة العسكرية والذي يتولى فيها الرجل ملفات مهمة.
ومن المتوقع أن يؤدي الولاة الجدد القسم أمام الرئيس السوداني خلال الساعات القادمة.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر اتجاه للتراجع عن تعيين المفتش العام للجيش والياً للشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.