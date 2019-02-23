الدوحة توفد مبعوثاً رفيعاً للخرطوم

الخرطوم: باج نيوز

التقى مبعوث قطري رفيع المستوى، يوم السبت، بالرئيس السوداني عمر البشير، وذلك عشية تغييرات سياسية كبيرة بالبلاد التي تعاني أزمة اقتصادية.

وأعرب نائب رئيس الوزراء القطري، وزير الدولة للدفاع، خالد بن محمد بن عطية، في تصريحات صحفية، تلت لقاءه الرئيس البشير بيت الضيافة، عن أمله بأن ينعم السودان بالأمن والاستقرار.

وفي الصدد أكد دعم أمير قطر لجهود استكمال عملية السلام بإقليم دارفور، غرِّبي البلاد.

وترعى الدوحة سلام دارفور، عبر وثيقة سلام جرى توقيعها في العام 2011 وتتخذها الحكومة أساساً للسلام بالإقليم.

وقال المبعوث إن البشير أطلعه على آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الدفاعية والتنموية.

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