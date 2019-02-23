عاجل : قرار جمهوري بتعيين محمد طاهر إيلا رئيسًا لرئاسة الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة

أصدر الرئيس السوداني مرسوماً جمهورياً، اليوم السبت، بتعيين والي الجزيرة السابق الدكتور محمد طاهر إيلا رئيساً للوزراء خلفا لمعتز موسى.
ويعتبر محمد إيلا، الذي شغل عدة مناصب تنفيذية على مستوى المركز والولايات السودانية، أحد المقربين للرئيس عمر البشير ونصره في عدد من المعارك السياسية التي خاضها مع خصومه في ولايتي الجزيرة والبحر الأحمر شرقي البلاد عندما كان والياً.
وأعلن البشير العام الماضي استعداده للتنحي عن رئاسة الجمهورية والدفع بإيلا مرشح عن حزب المؤتمر الوطني لرئاسة البلاد.
وفي وقت سابق، اليوم السبت، أصدر البشير مرسوماً رئاسياً بتعيين وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، نائباً أول للرئيس، مع احتفاظه بمنصبه كوزير للدفاع.
ونص مرسوم جمهوري عن الرئاسة السودانية بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائباً أول لرئيس الجمهورية ووزيراً للدفاع.
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