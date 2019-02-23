السودان: محمد طاهر ايلا رئيساً للوزراء

الخرطوم: باج نيوز أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، يوم السبت، مرسوماً جمهورياً قضى بتعيين محمد طاهر إيلا، رئيساً لمجلس الوزراء القومي خلفاً لمعتز موسى. وكان ايلا قبل تعيينه يشغل منصب والي ولاية الجزيرة. وأعلن البشير، ليلة الجمعة، حالة الطوارئ وحل الحكومتين الاتحادية وحكومة الولايات في ما جرى توصيفه على أنه زلزال سياسي. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز

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