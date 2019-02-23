عاجل : قرار بإقالة رؤساء حزب المؤتمر الوطني في جميع الولايات

أفادت مصادر مطلعة قبل قليل عن صدور قرار بإقالة رؤساء حزب المؤتمر الوطني في جميع الولايات وتعيين نوابهم بديلًا عنهم .
ويأتي القرار عقب إصدار الرئيس السوداني عمر البشير ليل الجمعة السبت مراسيم جمهورية بتكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة، وتكليف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم المختلفة في الحكومة الاتحادية بعد حل الحكومتين المركزية وحكومات الولايات، فيما اعلن بيان للرئاسة السودانية عن تعيين رئيس وزراء جديدا والابقاء على وزراء الدفاع والخارجية والعدالة.
ويشهد السودان احتجاجات، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر، بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
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