ترتيبات لإنشاء (8) ألف جمعية تعاونية بجميع الولايات

الدرديري: أمريكا أكدت رغبتها في المضي قدماً بالحوار 6 ساعات منذ نص خطاب الرئيس البشير للأمة السودانية 9 ساعات منذ البشير: الوطن في حاجة لطاقات الشباب الإيجابية 9 ساعات منذ يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية

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