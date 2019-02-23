داؤود يعوض غياب أمير كمال

يتوقع أن يدفع الجهاز الفني للمريخ بالمدافع حمزة داؤود في خط الدفاع بديلاً عن أمير كمال أمام النجم الساحلي التونسي المباراة المقبلة فى البطولة العربية بمدينة سوسة، المعروف أن أمير كمال سيكون خارج القائمة التي سيدفع بها المدرب الزلفاني بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثاني في مباراة مولودية الجزائر الماضية بالخرطوم. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني

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