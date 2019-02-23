الرئيس السوداني يعين وزير الدفاع نائبا له

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، قرارا بتعيين وزير الدفاع عوض محمد بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية، حسب بيان للرئاسة.

وكان الرئيس السوداني أعلن، مساء الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وحل حكومة الوفاق الوطني.

لكن البشير أبقى على وزراء الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، والخارجية الدرديري محمد أحمد، والعدل محمد أحمد سالم.

وبذلك يحل بن عوف محل نائب الرئيس السابق بكري حسن صالح.

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