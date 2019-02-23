مرسوم جمهوري بتعيين د.محمد طاهرايلا رئيس لمجلس الوزراءالقومي

اصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير مرسوماً جمهورياً بتعيين السيد الدكتور محمد طاهر ايلا رئيساً لمجلس الوزراء القومي بحسب ما اوردته وكالة السودان للأنباء. وكان محمد طاهر ايلا قد تقلد عدد من المناصب التنفيذية في الإنقاذ أخرها والياً لولاية الجزيرة التي اعفي عنها يوم الجمعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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