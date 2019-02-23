مصر : أمن السودن خط أحمر

أكد السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، إن أمن وإستقرار السودان يعتبر خط احمر بالنسبة لمصر، مبيناً أن مصر تعطي قضايا السودان كل الدعم خاصة الظروف الإقتصادية التي يمر بها السودان.

وقال عيسى في تصريح بحسب (smc) إن القاهرة تقف دعماً وسنداً للسودان في كافة القضايا الدولية والإقليمية، مؤكداً إن موقف مصر ثابت تجاه الخرطوم، مبيناً أن العلاقات السودانية المصرية تشهد تطوراً وأزدهار في كافة المجالات بعد التنسيق الكامل بين البلدين بشأن إستكمال مشروعات التنمية وأهمها مشروع الربط الكهربائي الذي يحدث نقلة كبرى في احداث التنمية المستدامة.

وأوضح السفير عيسى إن الخرطوم والقاهرة تعملان الآن على التحضير لتدشين مشروعات التنمية الموقعة خلال إجتماعات اللجنة العليا برئاسة البشير والسيسي خلال الفترة السابقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)