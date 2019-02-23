مرسوم بتعيين ابن عوف نائباً أول للرئيس

أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير يوم السبت مرسوماً جمهورياً بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائباً أول لرئيس الجمهورية ووزيراً للدفاع بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء . وكان قد تم تعين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير للدفاع في اغسطس 2015م . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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