بالصور.. البشير يلتقي مبعوث أمير قطر

التقى الرئيس السوداني عمر البشير ببيت الضيافة اليوم السبت مبعوث أمير دولة قطر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد بن عطية، بحضور وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد احمد بن عوف. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين السودان وقطر وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وقال الدكتور عطية في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس الجمهورية، انه نقل لرئيس الجمهورية تحيات أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتمنياته للسودان بالاستقرار والازدهار. وأوضح أن اللقاء تناول تطوير التعاون المشترك بين السودان ودولة قطر في مجالات الدفاع والمشروعات التنموية المشتركة. واكد المبعوث القطري استمرار دعم بلاده لوثيقة الدوحة واستعدادها للعمل مع الأطراف غير الموقعة لاستكمال عملية السلام بدارفور. وحمل البشير المبعوث القطري تحياته لأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري الشقيق.

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