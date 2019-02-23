البشير يعين "ايلا" رئيسًا لمجلس الوزراء

اصدر الرئيس السوداني؛ عمر البشير مرسوما جمهوريا بتعيين د. محمد طاهر ايلا رئيسا لمجلس الوزراء القومي. ويأتي تعيين خلفا لمعتز موسى الذي الذي جمع بين رئاسة الوزراء وحقيبة المالية. وشغل ايلا منصب والي ولاية الجزيرة وسط السودان حتى اعلان حل الحكومة أمس.

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