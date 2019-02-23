المحكمة العليا فى الهند تأمر بإخلاء مليون شخصا لحماية البيئة.. وحقوق الإنسان تدين

أمرت المحكمة العليا في الهند، ما يقرب من مليون شخصاً بمغادرة منازلهم في الغابة بعد اتهامهم من قبل النشطاء بتهديد الحياة البرية.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم السبت، أنّه تم إخطار أكثر من 12 ولاية بطرد الناس الذين ينتمون أساسًا إلى المجتمعات القبلية، والذين فشلوا في إثبات الملكية.

وانتقد نشطاء حقوق الإنسان الحكم، الذي من المرجح أن يتم تنفيذه في الأسابيع المقبلة، باعتباره عقوبة الإعدام للملايين.

وجاء ذلك في إطار اتهام الملايين من الناس بالتعدى بشكل غير قانوني على المناطق المحمية وتهديد الحياة البرية من خلال الزراعة وإزالة الغابات.

ووصف آكار باتيل، رئيس مجموعة الهند في منظمة العفو الدولية، الأمر بأنه "ضربة قوية" لحقوق جماعات السكان الأصليين الذين هم من بين أفقر المجموعات في الهند، وقال: "عمليات الإجلاء القسري محظورة صراحة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ووصفت جماعة "البقاء الدولية"، الحكم بأنه "إخلاء جماعي باسم حماية الطبيعة".

وقالت جماعة حقوق الانسان في تدوينة على موقع تويتر: "هذا يحتمل أن تكون عقوبة الإعدام بالنسبة للملايين، وكالمعتاد، تبقى صناعة حماية البيئة صامتة على حقوق الإنسان".

وأصدرت المحكمة أمرها في 20 فبراير، وقالت إنه يجب تنفيذ عمليات الإخلاء في غضون خمسة أشهر.

ويسمح قانون حقوق الغابات الهندي للمجموعات القبلية بالعيش على أراضي الغابات التي احتلتها لثلاثة أجيال قبل عام 2005.