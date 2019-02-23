الشرطة القضارف ينفي تأجيل مباراته أمام حي العرب

نفى نادي الشرطة القضارف تأجيل مباراة الفريق أمام حي العرب بورتسودان ضمن الجولة 13 لدوري المجموعتين بمسابقة الدوري الممتاز. وذكر المقدم عمار عز الدين رئيس القطاع الرياضي أن ناديه لم يتسلم ما يفيد بتعديل مباراة الفريق أمام السوكرتا. وأبان عمار أن فريقه يوالي تحضيراته الجادة لمباراة حي العرب المصيرية التي يخوضها من أجل الفوز وتدعيم حظوظه في التأهل لدوري النخبة. يذكر أن الشرطة يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة وأصبح في حاجة للفوز في مباراتيه أمام حي العرب والهلال لتدعيم حظوظه في التأهل لدوري النخبة.

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