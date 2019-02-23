مرسوم جمهوري بتعيين د. محمد طاهر ايلا رئيسا لمجلس الوزراء القومي

أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير مرسوما جمهوريا بتعيين السيد د. محمد طاهر ايلا رئيسا لمجلس الوزراء القومي. وكان السيد رئيس الجمهورية قد أصدر مراسيم جمهورية مساء امس الجمعة بإعفاء ولاة الولايات وحل الحكومات الولائية وتكليف ولاة جدد.

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