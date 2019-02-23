معتز موسى يتوقف عن التغريد ويقفل حسابه “بفيسبوك” و”تويتر”

استأذن رئيس الوزراء القومي الأسبق معتز موسى، الشعب السوداني بإغلاق حساباته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي”فيسبوك” و”تويتر” وقال بآخر تغريدة له بتويتر : “أوعدكم بحساب خاص لاحقاً ليستمر تحاورنا”. وذلك بعد المراسم التي أصدرها رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير مساء امس الجمعة وحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية. وتكليف السيد أحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء. وقال رئيس الوزراء القومي الأسبق بحسابه الرسمي “تويتر” : (تحية طيبة بمناسبة انقضاء خدمتي العامة، أشكركم جميعاً واخص بالتقدير من خالفني الرأي، نتعاهد أن يبقى الوطن فوق الجميع ثم نتدافع بالحسنى، لأجل المستقبل المشرق استأذنكم إغلاق هذا الحساب الرسمي وأعود إليكم بحساب خاص لاحقاً ليستمر تحاورنا ودمتم بخير).

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