امبوبو: ليس أمامنا سوى الانتصار على زيسكو

كشف الكنغولي ادريسا امبومبو مهاجم الهلال في تصريحات لصحيفة ديلي ميل الزامبية أن فريقه لا خيار امامه سوى الفزز على زيسكو غداً بعد خسارته في الجولة الثانية امام ناكانا الزامبي.

وقال مهاجم ناكانا السابق للصحيفة ان المباراة ليست سهلة لانها تأتي على ملعب زيسكو وامام جماهيره وسيكون فريقه مطالباً بالقتال من أجل الانتصار والعودة بالنقاط الثلاث للخرطوم.

ويخوض الهلال مباراة الغد برصيد ثلاث نقاط بالفوز على اشانتي كوتوكو الغاني في الجولة الاولى والخسارة امام ناكانا في الجولة الثانية.