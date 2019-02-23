الجيش الفنزويلي يحشد قواته على الحدود مع كولومبيا

أعلنت نائب الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز في اليوم السابق، أن السلطات في البلاد قد قررت إغلاق ثلاثة جسور، مؤقتًا، تربط كولومبيا وفنزويلا قبل وصول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا.

ومن جانبه، أعلن الجيش الفنزويلي، اليوم، حشد وتعزيز القوات على الحدود مع كولومبيا في أعقاب تعليمات من الرئيس نيكولاس مادورو.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، قال شاهد عيان، إن القوات الفنزويلية قرب الحدود الكولومبية، أطلقت الغاز المسيل للدموع على مجموعة من الاشخاص يسعون للعبور إلى الدولة المجاورة للعمل.

وكان الرئيس نيكولاس مادورو، قد قال في وقت سابق، إن فنزويلا ستغلق الحدود مع البرازيل، وستدرس إغلاق الحدود مع كولومبيا. وحذر من أن الولايات المتحدة وحلفائها يستخدمون "ذريعة إيصال المساعدات الإنسانية" لمحاولة "تدمير استقلال وسيادة البلاد".

وتتوقع المعارضة التي يقودها خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيس فنزويلا المؤقت، أن تبدأ المساعدات الإنسانية في الوصول إلى البلاد، اليوم السبت، وقد تم جمع مساعدات الإغاثة الأمريكية حتى الآن في المراكز اللوجستية في رورايما البرازيلية، وكوكوتا في كولومبيا، وفي جزيرة كوراساو الكاريبية.

