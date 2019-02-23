هل يدخل الهلال طرفاً في السباق؟ اكواليس رعاية شركة “شل ” للمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - المريخ

الخليج 365 :

حصلت ” السوداني” علي كواليس وخفايا عقد الرعاية الذي وقعه مجلس المريخ مع شركة زبيدة موتورز العالمية الوكيل الحصري لمنتجات شل العالمية بالسودان..

وحسب التفاصيل الدقيقة التي تحصلت عليها الصحيفة فأن المفاوضات بين مجلس المريخ، ووكيل شركة ” شل ” بالسودان أثمرت عن إبرام اتفاق تم بموجبه تقديم مبلغ “800” ألف جنيه لصالح المريخ، وتسلم الأحمر الدفعة الأولى بواقع 500 ألف جنيه قبل مباراة الفريق الماضية أمام المولودية الجزائري في الدور ربع النهائي من البطولة العربية.

وتم التأكيد على استلام مبلغ 300 ألف جنيه خلال الفترة القادمة.

ويحتوي العقد المبرم على رعاية الشركة العالمية للمريخ فيما تبقى من مباريات خلال الموسم الحالي سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

وأقر المدير العام لشركة زبيدة موتورز نيازي عمر حمد الخضر بأن الخطوة التي أقدموا عليها بالاتفاق مع المريخ غير مسبوقة مشيراً إلى أنه ولأول مرة تدخل ” شل” على خط رعاية الأندية الرياضية بالسودان وكرة القدم على وجه الخصوص.

ولفت الوكيل الحصري لمنتجات ” شل” النظر إلى أن رعايتهم للمريخ لا تتوقف في حدود المبلغ الذي تم تقديمه لافتاً النظر إلى أن هناك حوافز مالية ستقدم إلى اللاعبين بين كل فينة وأخرى.

وكشف نيازي الخضر عن تقديمهم لحوافز مالية لعدد من لاعبي الفرقة الحمراء في مقدمتهم المهاجم محمد عبد الرحمن الذي تم تسليمه مبلغ وقدره 60 ألف جنيه أمس الأول إلى جانب زملائه الحارس أبوعشرين ولاعب الوسط محمد الرشيد بواقع 30 ألف جنيه لكل واحد منهم.

وأكد الوكيل الحصري لمنتجات ” شل” أن تجربتهم مع المريخ وعلى الرغم من أن الحكم عليها مازال مبكراً إلا أن كل الشواهد تؤكد بأنها في طريقها لتحقيق نجاح كبير ينعكس على الشركة وعلى النادي كذلك.