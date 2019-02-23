الدمازين: السوداني كشفت حكومة ولاية النيل الأزرق عن مواصلة اللجنة الأمنية بالولاية وإقليم بني شنقول الأثيوبي اجتماعاتها بمنطقة أصوصا.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية محمد أبو القاسم لــ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن الاجتماعات ناقشت كيفية العودة الطوعية إلى جانب الترتيبات الأمنية والتبادل التجاري بين الجانبين ومراقبة الحدود والتجارة للحفاظ على الممتلكات بالبلدين، مشيراً إلى أن التجارة الحدودية بين الولاية وإقليم بني شنقول ستكون وفق الشروط والضوابط التي تضعها الدولة.

وأشار أبو القاسم إلى تطوير العلاقة الحدودية مع إثيوبيا وجنوب السودان بغرض التبادل التجاري وفتح المسارات بين البلدين. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعات أمنية سودانية أثيوبية "بأصوصا" لمراقبة الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.