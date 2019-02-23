"صناع السوق": أكثر من (660) مليون دولار حجم حصائل صادر العملات

الخرطوم: السوداني

قالت آلية “صناع السوق” إن حصائل الصادر التي تم استقطابها منذ إنشاء الآلية تجاوزت (659) مليوناً و(125) ألف دولار من المغتربين والمقيمين بالداخل.

وقال الناطق الرسمي باسم الآلية عبد الحميد عبد الباقي سراج لـــ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن حصائل الصادر تم استخدامها في عمليات الاستيراد إلى جانب العلاج والسفر.

وأكد سراج أن أسعار العملات الأجنبية المتداولة فى السوق الآن ليست حقيقية وهي أسعار مضاربات الأمر الذي جعل الآلية تبقى على أسعارها المعلنة، مشيراً إلى أنهم يعكفون حالياً على القيام بإعداد تقرير شامل لميزات الآلية وميزانياتها، وأشار إلى أنهم سيعملون على معالجة آثار المضاربات في محاصيل الصادر والذهب.

وكشف سراج أن اجتماع الآلية أمس الأول ناقش أسعار العملات في السوق ومقارنتها مع سعر الآلية باعتباره السعر المناسب للتداول.