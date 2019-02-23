علمت ” السوداني” أن الجهاز الفني للمريخ قرر الاستعانة باخصائي العلاج الطبيعي السابق بالنادي التونسي أحمد العابد وإعادته من جديد للعمل بالنادي خلال الفترة القادمة..
وبحسب المعلومات فإن المدرب التونسي الزولفاني يبدي إعجاباً كبيراً بالمقدرات التي يتمتع بها العابد ويساند مبدِأ إعادة التعاقد معه باعتبار أن تواجده من شأنه أن يخفف من موجة الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترات الماضية.
وقال مصدر رفيع لـ(السوداني) إن مجلس المريخ وافق على إعادة العابد من جديد لافتاً النظر إلى أن الاخصائي التونسي قابل وفد مقدمة المريخ إلى تونس بقيادة الزولفاني، واطلع على الإصابة التي عاودت اللاعب بكري المدينة أكثر من مرة، وتم إجراء فحوصات مبدئية، تم من خلالها التأكيد على ضرورة إجراء اللاعب لجلسات علاج طبيعي وهو ما تم الشروع الفوري فيه.
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كانت هذه تفاصيل خبر بتوصية من المدير الفني: العابد يؤهل " المدينة" ويعود للزعيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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