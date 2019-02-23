البشير يطيح بنائبه الأول “بكري” ويعين ابن عوف بدلاً عنه

الخرطوم: باج نيوز أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم السبت، مرسوما جمهورياً بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد احمد إبن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيراً للدفاع. وأطاح الرئيس بهذا القرار بنائبه الأول بكري حسن صالح الذي يحظى بتأييد الإسلاميين. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز

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