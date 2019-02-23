معتز موسى يتوقف عن “التغريد”

الخرطوم: باج نيوز

يعتزم رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، إغلاق حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” عقب صدور قرارات جمهورية بحل الحكومة التي يترأسها منذ سبتمبر العام الماضي.

وبعد انتهاء خدمته العامة في الحكومة، تقدم موسى بالشكر لكل متابعيه على الموقع، خاصة مخالفيه في الرأي.

وغرَّد قائلاً: “نتعاهد أن يبقى الوطن فوق الجميع ثم نتدافع بالحسنى، لأجل المستقبل المشرق”.

وأعلن الرئيس عمر البشير يوم الجمعة حالة الطوارئ، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، في أحدث زلزال سياسي تشهده البلاد.

وأستأذن موسى متابعيه بإغلاق حسابه الرسمي، مع التحول إلى إدارة حواراته عبر حساب خاص.

ودخل السودان في موجة احتجاجات تنادي برحيل النظام بداية من شهر ديسمبر العام المنصرم.

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