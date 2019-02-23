شاهد أول ردة فعل من معتز موسى عقب قرارات البشير وإعلان حل الحكومة

في أول ردة فعل من رئيس الوزراء السابق معتز موسى، أعلن إغلاق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي توتير، وذلك عقب القرارات الرئاسية التي علن عنها ليل الجمعة السبت وتقتضي بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد .

ونشر معتز موسى عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “تحية طيبة..بمناسبة انقضاء اجل خدمتي العامة، اشكركم جميعاً واخص بالتقدير من خالفني الراي، نتعاهد ان يبقى الوطن فوق الجميع ثم نتدافع بالحسنى ، لاجل المستقبل المشرق” .

واضاف معتز موسى قائلًا: “استاذنكم لإغلاق هذا الحساب الرسمي واعود اليكم بحساب خاص لاحقاً ليستمر تحاورنا… ودمتم بخير”.

وكان معتز موسى تعين رئيساً لمجلس الوزراء ومن ثَم أتبع ذلك بتكليفه بحقيبة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في العاشر من سبتمبر 2018 حيث اعلن حينها العديد من الاجراءات الاقتصادية تحت مسمى برنامج “الصدمة” لمُعالجة الاختلالات في التضخم وسعر الصرف الا انها لم تساهم في حل الازمة .

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير ليل الجمعة السبت مراسيم جمهورية بتكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة، وتكليف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم المختلفة في الحكومة الاتحادية بعد حل الحكومتين المركزية وحكومات الولايات، فيما اعلن بيان للرئاسة السودانية عن تعيين رئيس وزراء جديدا والابقاء على وزراء الدفاع والخارجية والعدالة.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

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