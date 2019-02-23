راسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء وإعفاء ولاة ولايات تكليف (6) وزراء و(18) والياً عسكرياً

الخرطوم: السوداني

أصدر الرئيس البشير، مساء أمس، مراسيم جمهورية، بحل مجلس الوزراء القومي، وتكليف وزراء وأمناء عامين بتصريف مهام وزارتهم، بجانب إعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية، وتكليف ولاة ولايات.

وقضت المراسيم بتكليف وزراء، وهم د.فضل عبد الله فضل وزيراً لرئاسة الجمهورية، حامد محمد النور ممتاز وزيراً لديوان الحكم الاتحادي، أحمد سعد عمر وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء، فريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيراً للدفاع، د.الدرديري محمد أحمد وزيراً للخارجية، مولانا محمد أحمد سالم وزيراً للعدل.

وقررت المراسيم تكليف ولاة ولايات هم فريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين ولاية الخرطوم، فريق أول ركن علي محمد سالم – ولاية الجزيرة، لواء ركن (م) الطيب المصباح – ولاية نهر النيل، فريق ركن محمد علي قرينات – ولاية كسلا، لواء ركن المرضي صديق المرضي شمال كردفان، لواء ركن مصطفى محمد نور ولاية البحر الأحمر، فريق ركن أحمد خميس بخيت ولاية النيل الأبيض، لواء مهندس فني ركن عيسى عبد الله إدريس – ولاية سنار، فريق أول ركن يحيى محمد خير ولاية النيل الأزرق، فريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد الولاية الشمالية، لواء ركن (م) النعيم خضر مرسال ولاية شمال دارفور، فريق ركن أحمد علي أبو شنب ولاية جنوب دارفور، فريق ركن محمد منتي عنجر ولاية جنوب كردفان، لواء ركن خالد نور الدائم ولاية وسط دارفور، فريق أمن دخر الزمان عمر محمد ولاية غرب كردفان، عميد أمن مبارك محمد شمت ولاية القضارف، لواء ركن مهلب حسن أحمد ولاية غرب دارفور، لواء ركن سليمان مختار حاج المكي – ولاية شرق دارفور.