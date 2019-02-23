مدرب زيسكو يؤكد احترام الهلال

قال جورج لواندامينا مدرب زيسكو الزامبي إن مباراة فريقه غد ضد الهلال ستؤخذ على محمل الجد لأننا نحتاج إلى جمع النقاط وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح اليوم بملعب ليفي مواناواسا بأندولا: لدينا فريق جيد ونحن قادرون على الخروج من المباراة فائزين، ونحترم الهلال كثيراً ولكن هدفنا الانتصار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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