الصحة: توفير (10%) من حصائل الصادر لاستيراد الدواء

كشفت وزارة الصحة الاتحادية (رئيسة اللجنة الخاصة بتوفير الدواء) عن توفير مبالغ مقدرة من حصائل الصادر المقدرة بـ(10%) لاستيراد الدواء بالمصارف، لافتة إلى أنسياب هذه المبالغ لصالح شركات الأدوية للاستيراد. وثمنت دور بنك السودان المركزي وحرص السيد المحافظ على إصدار المنشور ومتابعة انسياب النقد بالمصارف، مشيدةً باستجابة المصارف و رئيس اتحاد المصارف لانسياب النقد الأجنبي لصالح الدواء. ووجهت المجلس القومي للأدوية والسموم بضرورة الإسراع في توفير البيانات الخاصة بالشركات المسجلة والادوية المسجلة تسهيلاً لعملية سداد فواتير الشركات والاستفادة من النقد المتوفر بالمصارف، وذلك حسب التوجيهات والضوابط الواردة في منشور بنك السودان بأن تتم علمية التصديق للشركات عبر المجلس واعتمادها من قبل وزارة الصحة والنبك المركزي ومن ثم رفعها للمصرف المحدد حسب كل فاتورة وتلك الآلية تتم عبر لجنة خاصة من الجهات المعنية لاستكمال عملية السداد بالسرعة المطلوبة لضمان انسياب الدواء.

ووجهت المجلس القومي للأدوية والسموم بضرورة الإسراع في توفير البيانات الخاصة بالشركات المسجلة والادوية المسجلة تسهيلاً لعملية سداد فواتير الشركات والاستفادة من النقد المتوفر بالمصارف، وذلك حسب التوجيهات والضوابط الواردة في منشور بنك السودان بأن تتم علمية التصديق للشركات عبر المجلس واعتمادها من قبل وزارة الصحة والنبك المركزي ومن ثم رفعها للمصرف المحدد حسب كل فاتورة وتلك الآلية تتم عبر لجنة خاصة من الجهات المعنية لاستكمال عملية السداد بالسرعة المطلوبة لضمان انسياب الدواء.

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