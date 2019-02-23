جامعة إفريقيا تصدر شحنة من البيض للسعودية

كشفت إدارة جامعة إفريقيا العالمية، عن تصديرها خلال ايام شحنة من البيض للمملكة العربية السعودية ، كما اعلنت تصدير زيت الفول السوداني خلال الفترة المقبلة الي خارج البلاد، واشارت الي إن المزرعة فيها معصرتين لزيت الفول السوداني والسمسم يعصر ٦٠٠ إلى ١٠٠٠جركانة في اليوم بواقع ١٥طنا من خام الفول السوداني.

أوضح تحد المشرفين على جناح الجامعة بمعرض دواجن السودان، علي عبد الله زرقان طالب أن الجامعة تعرض منتجاتها الزراعية والصناعية والحيوانية من مزرعتها بمنطقة العليفون بشرق النيل في مساحة ٤٠٠ فدان.

وقال إنهم سعيدون بمشاركتهم في المعرض في دورته العاشرة التي بدأت في ٢٠ فبراير وتختتم في٢٣ منه، وأشار إلى أن المنتجات الزراعية تحتوي صناعة العصائر(البرتقال، المانجو والعرديب والكركدي) والمربى (الفراولة والقرع والبلح والكركدي).

وأشار إلى أن هناك ٣ حظائر للدواجن تربية بياض سعة ١٤٠ ألف طائر، و أضاف المزرعة بها بيوت محمية لزراعة الأعلاف للحيوانات كالذرة الشامية والفتيريتة، وزراعة الفول السوداني والسمسم، وخمسة أحواض للاستزراع السمكي سعة الحوض ١٠٠ألف سمكة.

وقال إن المزرعة فيها معصرتين لزيت الفول السوداني والسمسم بعصر ٦٠٠ إلى ١٠٠٠جركانة في اليوم بواقع ١٥طنا من خام الفول السوداني.

وقال الطالب علي وهو من دولة تشاد إن الجامعة تملك مزرعة أخرى بغرب أمدرمان في مساحة ٣ آلاف فدان تزرع بها البرسيم والذرة الشامية لغذاء الحيوان.

وأوضح أن الهدف من المزرعة إطعام الطلاب الذين يسكنون الداخليات البالغ عددهم ٥ آلاف طالب وطالبة وهم من مختلف الجنسيات من إفريقيا وشرق آسيا وجنسات أوروبية وأمريكية، وتخريج طلاب مؤهلين أكاديميا وفنيا، وقال إن الطالب في مجال الزراعة يدرس الزراعة ويباشر عمله في المزرعة.