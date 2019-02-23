ورشة لرفع الوعي بمرض "الطاعون"

شاركت مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية دكتورة توحيدة بابكر بالجزيرة، في ورشة عمل رفع الوعي بمرض طاعون المجترات الصغيرة وإستراتيجية المكافحة التي نظمتها إدارة الثروة الحيوانيه بالولاية بالتعاون مع وزارة الثروة الحيوانية والسمكيه الإتحادية وإدارة صحة الحيوان ومكافحة الأوبئة. وإستعرضت د. سمية عبد الدائم طه إستراتيجية المكافحة التي وضعتها وزارة الثروة الحيوانية الإتحادية للسيطرة علي الأمراض القومية الستة التي تصيب الحيوانات وتشتمل الإستراتيجية علي تعريف الأمراض والسبل الكفيلة للمكافحة وتأثير أمراض الحيوان الإقتصادية والإجتماعية ونوع الإصابات التي تحدث في القطيع . و أشادت توحيدة بمجهودات وزارة الثروة الحيوانية وسعيها المستمر لمكافحة أمراض الحيوان وشددت على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة مرض الطاعون لخطورته البالغة علي الإنسان والحيوان. وأكدت إهتمام الوزارة بتوصيات الورشة وإنزالها علي أرض الواقع والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للسيطرة علي الأمراض القومية التي تصيب الثروة الحيوانية وتؤثر سلبا علي الاقتصاد الوطني.

وأكدت إهتمام الوزارة بتوصيات الورشة وإنزالها علي أرض الواقع والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للسيطرة علي الأمراض القومية التي تصيب الثروة الحيوانية وتؤثر سلبا علي الاقتصاد الوطني.

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