حزب الامة: الشارع لن يقبل بأقل من رحيل البشير

وصف حزب الامة القومي؛ بزعامة الصادق المهدي؛ خطاب الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ بانه جاء مخيبا للآمال؛ ولايلبي أدني مطالب الشارع السوداني في حدودها الدنيا. وقال الحزب في بيان اليوم (السبت) أن البشيرمعزول ويريد كسب الوقت؛ ولم يضع خطابه حلول للازمة.

واضاف أن حلُّ الحكومات، وإعادة تدوير شخوصها هو تدويرٌ للفشل؛ وفرضُ الطوارئ لتحقيقها هو تكريسٌ للفشل بقوة الطوارئ.

وقال الشارعُ السوداني تجاوز هذه الحلول المكررة؛ ولن يقبل بأقلَّ من رحيل النظام، بكافة رموزه، ودون شروط.



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