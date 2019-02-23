الصحة العالمية تتعهد بجلب دعم المانحين لمكافحة الأيدز بالسودان

وأضافت أن السودان كان من بين الدول المبرزة على مستوى الإقليم، حيث قدم تجربة متميزة في مكافحة فيروس و مرض الأيدز خاصة على مستوى الالتزام السياسي، مشيرة إلى أن ذلك الالتزام لم يتوافر في العديد من الدول على مستوى الإقليم.وأشارت سهام إلى أن الاجتماع مع السيدة حرم رئيس الحمهورية بحث افتتاح المركز المتكامل لعلاج فيروس الأيدز بالسودان وخطة (الاوفلات)، وهي منظمة السيدات الأول بإفريقيا للتنمية والخطة المستقبلية و الاستراتيجية لمكافحة الأيدز لمكتب حرم الرئيس للأعوام الخمسة القادمة وخطة العام 2019م.
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