الصحة العالمية تتعهد بجلب دعم المانحين لمكافحة الأيدز بالسودان

أكدت رئيس قسم الشراكات بإدارة مكافحة الأمراض بوزارة الصحة، سهام عبد الله ، أن المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الأيدز بالسودان جورج شو، وعد خلال اجتماعه مؤخرا مع حرم رئيس الجمهورية بتحريك الموارد للتسريع بالاستجابة القومية لمكافحة الأيدز على مستوى السودان وباستقطاب الدعم للأنشطة من المانحين و منظمات الأمم المتحدة الأخرى.

وأضافت أن السودان كان من بين الدول المبرزة على مستوى الإقليم، حيث قدم تجربة متميزة في مكافحة فيروس و مرض الأيدز خاصة على مستوى الالتزام السياسي، مشيرة إلى أن ذلك الالتزام لم يتوافر في العديد من الدول على مستوى الإقليم.

وأشارت سهام إلى أن الاجتماع مع السيدة حرم رئيس الحمهورية بحث افتتاح المركز المتكامل لعلاج فيروس الأيدز بالسودان وخطة (الاوفلات)، وهي منظمة السيدات الأول بإفريقيا للتنمية والخطة المستقبلية و الاستراتيجية لمكافحة الأيدز لمكتب حرم الرئيس للأعوام الخمسة القادمة وخطة العام 2019م.