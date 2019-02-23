تجمع المهنيين: لا يمكن القفز علي مطالب الشعب

استبق تجمع المهنيين السودانيين وتنظيمات المعارضة المساندة له قرارات الرئيس عمر البشير المرتقبة بحل الحكومة وتخليه عن المؤتمر الوطني، وأعلن رفضه لاي محاولة للإلتفاف على مطالب الشعب السوداني .

وقال في بيان له إن أي محاولة للاتفاف على مطالب الشعب السوداني لا تجد منهم سوى المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشوارع.

وأكد أن مطالب الثورة واضحة ولا يمكن القفز عليها، وعلى رأسها تنحي النظام ورئيسه وتفكيك مؤسساته القمعية وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية بحسب إعلان الحرية والتغيير.

وأضاف ” مطالب الشارع واضحة وتنفيذها أمر محتوم شاء النظام أم أبى، فإرادة الشعوب لا تستأذن أحداً ولا تنتظر صكاً بل تشق طريق التحرر الذي اقترب بزوغ فجره.