الحان وسط الدموع والدماء.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*بالامس احتفل مجلس المريخ مكرما للقروبات والتنظيمات التي اسهمت بشكل فاعل في دعم الكيان ماديا ومعنويا
*هو تكريم في حد ذاته خطوة للتقريب بين خطاوي المريخاب التي ادمنت التباعد في الآونة الاخيرة
*وامنياتنا ان يعتبرها المجلس مبادرة للم الشمل المريخي
*تلك المبادرة التي سكنت احلامنا جميعا حتي افصح عنها الحبيب معاوية الجاك واطلقها كمبادرة
*الظروف فرضت علينا ان نقترب من بعضنا
*فكان الفريق الذي تابعناه بذلك المستوي الرفيع
*وكانت القلعة الحمراء صالة افراح
*وكانت الجماهير علي قلب رجل واحد
*فكيف بالله لو كان ذلك التقارب نابع من جوانا؟
*بالتأكيد سيكون الجمال اجمل
*وسيكون الفريق اقوي
*وسنقابل زنطور السعودية بالنهائي
*من لايشكر الناس لايشكر الله
*ومن لايشعر بالناس لا يحترمه الناس
*يبقي ماكان في داعي للغناء بين الدموع
*الحصة كانت وطن
*وعلي المريخ كانت تجب مراعاة ذلك
*يتم الشكر والتكريم
*لكن نحترم الدموع والدماء
*واختلجت أنات الكمنجات باصوات عوادم التاتشرات التي جاءت لتتشمر عن هذه اللمة
*فوجدته غناء وسط دموع وداء
*حتي التاتشرات خجلت لينا
*المهم
*نكتفي بهذا الاحتفال
*نواصل المشوار
*نخطوا الي بعضنا
*لا للاحباط
*لانقل تعبت خطاوينا
*نتقدم نحو بعضنا
*نضع ايادينا فوق بعضينا
*نكمل النواقص
*نترك الجدل البيزنطي
*ونمشي بقية الخطاوي لنكمل المشوار في المطار
*يلا يازول
*ارمي قدام
*واترك وراك كل المرارات
*المريخ ينادي
*لبيك ياوطني
*هي اجابة النداء
*المهم
*بشريات تونس زفت خبر امكانية علاج العقرب
*التشخيص منطقي ومقنع
*استبعاد الجراحة زادني يقينا بصحة التشخيص
*لانه الاقرب لتوقعي
*ونتمني العلاج الصاح وعودة العقرب لقيادة الركب يوم اياب النجم من داخل الملعب
*والا
*العمرة وجبت
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*الحصة حساب
*والحساب فراق حبايب
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*الليلة عمل كم ورينا
*لسة الصدمة دي ما انتهت ياوالينا؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال كان كدي اخير العلاج بالكي…احي
والي لقاء
سلك
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