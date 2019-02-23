شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ بهدف (عالمي) من ولدنا الصيني فاز الشنداوي على الشرطه وجلس على قمة المجموعه (منفرداً)

@ الهلال بات في المركز الثاني خلف الشنداوي .

@ ترى ماذا يقول المدان الذي زعم ان الهلال منفرد بالصداره بفارق كبييير عن اقرب منافسه !!

@ هل سيقول (دائرة الكره خدعتني) كما قال في حكاية الكوكي !!

@ الشنداوي تصدر وقطاعه الرياضي يتشكل من شخص واحد فقط .

@ شخص تربي بالهلال وعرف فيه فنون العمل واسراره .

@ شخص طاهر اليد ، لا فرحان ولا سمسار .

@ عبد المهيمن المهذب العفيف وراء نجاحات الشنداوي .

@ الشنداوي ليس متصدر المجموعه فقط بل لديه انجازات اخري غير مرئيه للبعض منها احتكار لاعبيه للحصه الاكبر في المنتخبات القوميه لاسيما الشبابيه .

@ الشنداوي بفضل عبدالمهمين ومن خلفه الارباب سجل اول تفوق على القمه في حصة المنتخبات الوطنيه .

@ افضل الكوادر الهلاليه خارج الديار فيما يستعين الازرق بكوادر حمراء !!

@ منك لله انت والسمسار .



كانت هذه تفاصيل خبر باولاد الهــلال الشنداوي مااشي قدام.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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