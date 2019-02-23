لجنة اوضاع اللاعبين تؤكد أن التسجيلات ستكون الكترونية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة الدكتور أمين الجابري نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس لجنة أوضاع اللاعبين – ونائبه الأستاذ معتصم عبد السلام، أعلنت اللجنة عن عقد اجتماع ظهر الاثنين 25 فبراير 2018م في مباني الاتحاد السوداني لكرة القدم. وسيكون الاجتماع مع أندية الدوري الممتاز بحضور البروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد من أجل النقاش والترتيب والتأكيد على أهم مرتكزات الانتقالات الصيفية القادمة خلال مارس المقبل، والتي تعتبر استثنائية فيما يلي انتقالات اللاعبين في ظل تغير خارطة الموسم الكروي للموسم الثاني على التوالي.

من جهته قال الأستاذ أبوبكر مصطفى مقرر لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم السوداني إن الانتقالات القادمة ستكون إلكترونية بنسبة 100%، مبينا وداع التسجيلات الورقية، وأبان مصطفى أن الكوادر التي تم تدريبها واستهلت العمل خلال التسجيلات الشتوية الماضية قادرة على إنجاز العمل بكل اقتدار عقب التأكيد من اعتمادها رسميا وبتنسيق تام مع الجهة المسئولة في اتحاد كرة القدم بالسودان.