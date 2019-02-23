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أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم السبت

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي:-

العملةشراءبيع متوسط

الدولار

47.5

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4286

0.4307

0.4297

الجنيه الاسترليني

61.9619

62.2717

62.1168

الفرنك السويسري

47.4663

47.7036

47.585

الدولار الكندي

36.0767

36.2571

36.1669

كرونة السويدية

5.1044

5.1299

5.1172

الكرونة النرويجية

5.5312

5.5589

5.545

الكرون الدنماركي

7.2251

7.2612

7.2432

الدينار الكويتي

155.5847

156.3626

155.9737

الريال السعودي

12.6667

12.73

12.6984

الدرهم الاماراتي

12.9329

12.9976

12.9652

الريال القطري

13.0448

13.11

13.0774

الدينار البحريني

125.9279

126.5575

126.2427

ريال عماني

123.4407

124.0579

123.7493

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.923

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.9135

54.183

54.0482

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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