أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم السبت

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي:-
العملةشراءبيع متوسط
الدولار
47.5
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4286
0.4307
0.4297
الجنيه الاسترليني
61.9619
62.2717
62.1168
الفرنك السويسري
47.4663
47.7036
47.585
الدولار الكندي
36.0767
36.2571
36.1669
كرونة السويدية
5.1044
5.1299
5.1172
الكرونة النرويجية
5.5312
5.5589
5.545
الكرون الدنماركي
7.2251
7.2612
7.2432
الدينار الكويتي
155.5847
156.3626
155.9737
الريال السعودي
12.6667
12.73
12.6984
الدرهم الاماراتي
12.9329
12.9976
12.9652
الريال القطري
13.0448
13.11
13.0774
الدينار البحريني
125.9279
126.5575
126.2427
ريال عماني
123.4407
124.0579
123.7493
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.923
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
53.9135
54.183
54.0482
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