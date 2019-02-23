تشكيل توتنهام أمام بيرنلي
حراسة المرمى: هوجو لوريس
خط الدفاع: سيرجي أوريه - فيرتونخين - ألدرفايلد - فويث - روز.
خط الوسط: وينكس - سيسوكو - إيريكسن
خط الهجوم: سون - هاري كين
ويرغب نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل تحقيق إنجاز كبير مع الفريق اللندني.
ويسعى فريق بيرنلي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر هاري كين يعود ويقود تشكيل توتنهام أمام بيرنلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.