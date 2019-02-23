مصر: الانتهاء من الربط الكهربائي مع السودان خلال أيام

صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، د.محمد شاكر، أن الانتهاء من الربط الكهربائي بين مصر والسودان نهاية مارس المقبل، بحد أقصي 40 ميجا وات ويتم بيع الكهرباء للسودان بنفس أسعار بيعها في السوق المصري وتبلغ قيمتها في الوقت الحالي نحو 95 قرشاً لكل كيلو وات/ساعة.

وأكد شاكر،أنه يتم متابعة الأسعار بصفة دورية في مصر لأسعار بيع الطاقة وذلك طبقا لمتغيرات أسعار الطاقة العالمية وتخضع أسعار البيع وفقاً للأسعار التي تحددها الحكومة المصرية حسب المعايير العالمية.

وأشار شاكر، أن إطلاق التيار في خط الربط الكهربائي مع السودان تصل قدرته إلى 150 ميجاوات و تخطط الحكومة المصرية لزيادتها إلى 300 ميجاوات خلال العام الجاري.

وذكر شاكر أنه سيتم الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالربط الكهربائي مع السودان خلال أيام قليلة .

