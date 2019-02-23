مصر: الانتهاء من الربط الكهربائي مع السودان خلال أيام

وأكد شاكر،أنه يتم متابعة الأسعار بصفة دورية في مصر لأسعار بيع الطاقة وذلك طبقا لمتغيرات أسعار الطاقة العالمية وتخضع أسعار البيع وفقاً للأسعار التي تحددها الحكومة المصرية حسب المعايير العالمية.
وأشار شاكر، أن إطلاق التيار في خط الربط الكهربائي مع السودان تصل قدرته إلى 150 ميجاوات و تخطط الحكومة المصرية لزيادتها إلى 300 ميجاوات خلال العام الجاري.
وذكر شاكر أنه سيتم الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالربط الكهربائي مع السودان خلال أيام قليلة .
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