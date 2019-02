الهلال يصطدم بـ “زيسكو” الزامبي في صراع ناري

المدارية : محمد عثمان

سيكون ملعب “ليفي موانواسا” بمدينة اندولا الزامبية عند السادسة من مساء غد “الاحد” مسرحا للمواجهة المرتقبة والتي تجمع الهلال السوداني بمضيفه زيسكو الزامبي ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة الكونفدرالية الافريقية .الهلال زيسكو تعتبر مباراة في غاية الاهمية ويدخلها الطرفان بشعار واحد من اجل تحقيق الفوز والصعود على قمة المجموعة الثالثة.ويملك كلا الفريقين قبل جولة الغد 3 نقاط ، مع افضلية لزيسكو الذي يتفوق بفارق الاهداف، الهلال تحصل علي نقاطه بالفوز على الاشانتي كوتوكو الغاني في ام درمان بهدف “الشعلة” فيما خسر مباراته الثانية امام “ناكانا” الزامبي بهدفين مقابل هدف ويتطلع غدا الى الخروج بنتيجة ايجابية اقلها التعادل بحسابات انه يلعب بعيدا عن معقله .زيسكو الزامبي تحصل على نقاطه الثلاث من الفوز على مواطنه “ناكانا” بهدفين نظيفين قبل ان يخسر الجولة الثانية امام مضيفه كوتوكو بهدفين لهدف ويسعى “الاحد” الى تعويض تلك الخسارة بتحقيق الفوز ولا شئ سواه باعتبار ان اي نتيحة بخلاف الانتصار ستضعف حظوظه في خطف احدى بطاقات الترشح للدور ربع النهائي.الهلال يدخل مواجهة “الاحد” بجهاز فني جديد يتكون من التونسي نبيل الكوكي الذي عاد للامساك بزمام الامور الفنية بالفرقة الزرقاء للمرة الثالثة خلفا لمواطنه اراد الزعفوري الذي شهد في عهده الفريق تراجعا مخيفا في النتائج خاصة على مستوى الدوري المحلي ويعاون الكوكي الوطني صلاح محمد ادم .زيسكو يفقد في مواجهة الغد جهود لاعب الوسط كوندواني بعد ان حصل على البطاقة الحمراء في لقاء الاشانتي كوتوكو بينما يغيب عن الهلال المدافع ايمانويل بعد

تلقيه للورقة الصفراء الثانية في لقاء ناكانا الزامبي .

