الصين تدعم مُستشفى سرطان الأطفال بـ (7) ملايين دولار صحة الخرطوم: بلاغات ضد أطباء تركوا مرضى في...

الخرطوم: الصيحة

كَشَفَ د. مأمون حمّيدة وزير الصحة بولاية الخرطوم، عن تقديم شكاوى وبلاغات ضد أطباء بالطوارئ وآخرين تركوا مرضى في حالات العناية المُكثّفة، فيما أعلن تكوين لجنة عُليا من الوزارات السِّيادية لمُتابعة ملف إنشاء مُستشفى سرطان الأطفال بالخرطوم.

وقال حمّيدة طبقاً لـ (أس. أم. سي) أمس، إنّه تَمّ فَتح بلاغات وشَكاوى بالمجلس الطبي ضد مجموعة من الأطباء تركوا مَرْضَى في حالات العناية المُكثّفة، وأكّد أنّ إضراب الأطباء لم تتجاوز نسبته (6%) فقط، وكشف عن عمليات عديدة تتم مجّاناً بالمُستشفيات الحكومية أبرزها “القسطرة، الدعامات، العمليات القيصرية في حالات الطوارئ، السرطان بما فيه تقديم الأدوية الخاصّة به والأطفال دون الخامسة”.

وفي السِّياق، كَشَفَ حمّيدة، عن دعم الصين لمُستشفى سرطان الأطفال بـ (7) ملايين دولار، ونوّه إلى أنّه سيتم الانتهاء من تَشييد المُستشفى خلال عامٍ ونصف.

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