انقسام بالمجلس حول موقفه تفاصيل جديدة وراء عودة ود الشيخ لرئاسة المريخ

الخرطوم : السوداني

كشف مصدر موثوق به معلومات مثيرة عن القرار الذي اتخذه رئيس المريخ محمد الشيخ مدني، بالاعتذار عن قرار الاستقالة السابق والعودة من جديد لمباشرة مهامه رئيساً للنادي خلال الفترة القادمة.

وقال المصدر الموثوق به لـ(السوداني) إن الخطوة التي أقدم عليها ود الشيخ وأعلنها بالأمس والخاصة بإعلانه صرف النظر عن الاستقالة والاعتذار لزملائه بالمجلس وخارجه، جاءت بعد جملة من اللقاءات التي عقدت معه خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر بأن رئيس المريخ، ود الشيخ في الأصل اتخذ قرار الاستقالة السابق على عجل، إلا أنه عاد وأشار إلى أن الرجل وبالرغم من استقالته إلا أنه ترك الباب موارباً أمام عودته وظل في حالة اتصالات دائمة و”خط مفتوح” مع بعض قيادات المجلس الوفاقي أبرزهم الأمين العام محمد جعفر قريش إلى جانب مساعد الرئيس محمد موسى الكندو بالإضافة إلى أمين المال المكلف العميد عبد الرحيم بدر الدين.

وأشار المصدر الموثوق إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس لاموا ود الشيخ على موقفه السابق الخاص بالاستقالة، وروا أن الخطوة لم تكن سليمة خاصة وأن الرجل ترك النادي في موقف ووضع صعب وكانت هناك ثمة من التحديات التي ينبغي العبور منها والخروج إلى بر الأمان على الرغم من المعوقات التي كانت موجودة آنذاك.

وأشار المصدر إلى أن الاستقالة التي أقدم عليها ود الشيخ سابقاً، قسمت المجلس إلى فريقين أحدهم داعم لموقف الرجل ومطالباً بضرورة معالجة أسباب الاستقالة وآخرين روا أن الخطوة في الأصل ليست موفقة وينبغي عدم الانشغال بها.

وكشف المصدر الموثوق في حديثه مع (السوداني) أن بعض قيادات المجلس عقدت اجتماعاً مع الرئيس ود الشيخ خلال الفترة الماضية في أحد البنوك بالخرطوم، وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة دعم الرجل لوحدة المجلس بإعلان عودته لا سيما في ظل التحديات المهمة التي تنتظر النادي على الصعيدين المحلي والعربي، وهو ما يتطلب تهيئة الأجواء والابتعاد عن الخلافات والتصافي حتى يحقق المريخ النجاح المطلوب في الاستحقاقات التي تنتظره وقتها.

وقطع المصدر بأن الاجتماع الذي عقد آنذاك وبالرغم من نهايته دون الوصول لاتفاق وقتها إلا أن ود الشيخ لم يغلق الباب أمام أعضاء المجلس وطالب بالمضي إلى الأمام وتهيئة الأجواء للفريق حتى يقدم الأفضل وطلب ترك الباب موارباً أمامه.

وفجر مصدر رفيع مفاجأة من العيار الثقيل وأكد بأن المجلس الوفاقي لم يجدد اتصالاته بود الشيخ عقب تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية، مضيفاً بأن أعضاء المجلس طلبوا التركيز على الملفات المهمة و– لم يكن في حسبانهم – عودة الرئيس المستقيل من الأساس.

ولفت المصدر النظر إلى غضب بعض أعضاء المجلس من الخطوة التي أقدم عليها ود الشيخ خلال وقت سابق بالاستقالة والذهاب في ظروف صعبة آنذاك وهو ما يفسر سر الاعتذار الذي دفع به أبو القوانين خلال مخاطبته جماهير النادي وزملائه بالمجلس خلال الاحتفال الذي أقيم لتكريم القروبات وبعض لاعبي الفريق أمس الأول بدار النادي.