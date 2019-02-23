بعد خطاب البشير… اعتقالات ليلية واحتجاجات في الخرطوم

خرجت مظاهرات في عدد من المدن السودانية احتجاجا على القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عمر البشير، وأكد المحتجون تمسكهم بمطالبهم رافضين ما وصفوه بالالتفاف على هذه المطالب.

ووفقا لصحيفة “سودان تربيون”: أنه “فور انتهاء الخطاب الذي تابعه السودانيين باهتمام، انتظمت أحياء في الخرطوم وأم درمان مظاهرات عارمة رفضا لما جاء في الحديث الرئاسي وتمسك المحتجون برحيل البشير ونظامه”.

وخرجت الاحتجاجات في أحياء بري، جبرة، الديم، المنشية بالخرطوم، علاوة على الموردة بأم درمان، والشعبية والمزاد وشمبات في الخرطوم بحري، في وقت أطلق تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير دعوة للسودانيين للخروج والتظاهر في كل المدن والأحياء.

من جهة أخرى، أكدت الصحيفة السودانية، بدء الأمن السوداني لحملة اعتقالات استنادا إلى قانون الطوارئ، واقتاد عناصر أمن في وقت متأخر من ليل الجمعة، رئيس تحرير صحيفة “التيار” عثمان ميرغني من مقر الصحيفة.

إلى ذلك، أشارت ثلاثة تحالفات لكيانات طبية إلى أن مجموعة من قوات الأمن اقتحمت سكنا للأطباء واعتقلت كل من فيه بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع بعد خروجهم في تظاهرات تندد بمستجدات الأوضاع.

وكان البشير أعلن مساء أمس الجمعة، أنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة. وتعهد بإجراء “تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات”. وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن “البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية”.