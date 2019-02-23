حكومة ووعود جديدة.. ليلة التغيرات في السودان (تقرير)

في ساعات متأخرة من يوم الجمعة، بدأ الرئيس السوداني عمر البشير يتخذ عدة قرارات وتغيرات في الحكومة فضلًا عن وعود، وذلك من أجل تهدئة الأمور في البلاد التي تشهد تظاهرات احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية.

عيّن رئيس السودان عمر حسن البشير، في وقت متأخر من يوم الجمعة حكومة جديدة ولكنه أبقى وزراء الدفاع ‏والخارجية والعدل في مناصبهم، كما عيّن 18حاكمًا للولايات كلهم من القادة العسكريين‎.‎

وأصدر البشير قرارات جمهورية بتعيين 6 وزراء اتحاديين و18 واليا (حاكم ولاية) ينتمون كلهم إلى الجيش والشرطة ‏والأمن، لتسيير أعمال الحكومة، دون أن يتطرق إلى مصير رئاسته التي يطالب المحتجون بتنحيه عنها‎.‎

وكان الرئيس السوداني، قد حل مجلس الوزراء وأعفى الولاة من مناصبهم، في خطاب له بالقصر الجمهوري، مساء ‏الجمعة‎.‎

وأبقى البشير على ستة وزراء اتحاديين في الحكومة الجديدة، هم وزراء الدفاع، والعدل، والخارجية، ومجلس الوزراء، ‏ورئاسة الجمهورية، وديوان الحكم المحلي‎.‎

وبالنسبة للولايات، عين البشير 18 واليا جديدا، جميعهم ينتمون للأجهزة العسكرية من شرطة وجيش وأمن‎.‎

وأعلن البشير، يوم أمس الجمعة إقالة حكومة الوفاق الوطني، وجميع الحكومات المحلية للولايات السودانية، مؤكدا نيته ‏تشكيل حكومة كفاءات وطنية لاتخاذ تدابير اقتصادية جذرية‎.‎

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‎وفرض البشير أيضا حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عام، كما أمر بتعطيل نظر البرلمان السوداني في التعديلات ‏الدستورية التي تسمح له بالترشح مرة أخرى لمنصب رئيس البلاد‎.‎

و أعلن الرئيس السوداني، في خطاب تاريخي، تركه الحكم العام المقبل، مؤكدًا أنه لن يترشح لرئاسة البلاد مرة أخرى بعد انتهاء ولايته نهاية العام الجاري.

و اعتبر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن القرارات التي اتخذها الرئيس عمر البشير، لا سيما فرض حالة الطوارئ، "ضرورية لتفادي عدم انزلاق البلاد إلى الفوضى".

وقال نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب الدكتور محمد المصطفى الضو، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، السبت، إن "قرارات البشير تاريخية وعميقة، وتمهد الطريق للتداول السلمي للسلطة، وكان ينبغي الاحتفاء بها من جميع المكونات السودانية بدلا من رفضها من جانب المعارضة".

وأشار إلى أن خطاب البشير أورد مسائل عديدة، لافتا إلى أنه مع صدور القرارات التفصيلية سيدرك الجميع أنها تتسع لكل مكونات البلاد دون إقصاء.

واعتبر المسؤول الحزبي طلب البشير من البرلمان تأجيل تعديل الدستور أنه يفتح الباب أمام الجميع للمشاركة بفاعلية في سن دستور دائم وخطوات انتخابية تمهد الطريق للتداول السلمي للسلطة.

وحول ردود الأفعال الغاضبة لقوى المعارضة السودانية على قرارات البشير، علق القيادي بالحزب الحاكم قائلا إن "البلاد في مرحلة بالغة التعقيد، ولا تجدي عمليات التجاذب والاستقطاب، وينبغي الجلوس إلى مائدة الحوار التي أكد الرئيس البشير أنها ستظل مفتوحة أمام الجميع".