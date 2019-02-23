من هم الولاة الـ 18 الذين عينهم "البشير"؟

عيّن رئيس السودان عمر حسن البشير، في وقت متأخر من يوم الجمعة حكومة جديدة ولكنه أبقى وزراء الدفاع ‏والخارجية والعدل في مناصبهم، كما عيّن 18حاكمًا للولايات كلهم من القادة العسكريين‎.‎

وأصدر البشير قرارات جمهورية بتعيين 6 وزراء اتحاديين و18 واليا (حاكم ولاية) ينتمون كلهم إلى الجيش والشرطة ‏والأمن، لتسيير أعمال الحكومة، دون أن يتطرق إلى مصير رئاسته التي يطالب المحتجون بتنحيه عنها‎.‎

وكان الرئيس السوداني، قد حل مجلس الوزراء وأعفى الولاة من مناصبهم، في خطاب له بالقصر الجمهوري، مساء ‏الجمعة‎.‎

وأبقى البشير على ستة وزراء اتحاديين في الحكومة الجديدة، هم وزراء الدفاع، والعدل، والخارجية، ومجلس الوزراء، ‏ورئاسة الجمهورية، وديوان الحكم المحلي‎.‎

وبالنسبة للولايات، عين البشير 18 واليا جديدا، جميعهم ينتمون للأجهزة العسكرية من شرطة وجيش وأمن‎.‎

وأعلن البشير، يوم أمس الجمعة إقالة حكومة الوفاق الوطني، وجميع الحكومات المحلية للولايات السودانية، مؤكدا نيته ‏تشكيل حكومة كفاءات وطنية لاتخاذ تدابير اقتصادية جذرية‎.‎

‎ ‎وفرض البشير أيضا حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عام، كما أمر بتعطيل نظر البرلمان السوداني في التعديلات ‏الدستورية التي تسمح له بالترشح مرة أخرى لمنصب رئيس البلاد‎.‎

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر الماضي، تفجرت في بادئ الأمر، بسبب الزيادات في الأسعار ‏والنقص في السيولة النقدية، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود‎.‎

ويقول نشطاء، إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا، منهم ثلاثة من ‏رجال الأمن‎.‎

ويعاني السودان من صعوبات اقتصادية متزايدة، مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل ‏الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية‎.‎

وسجل الجنيه السوداني الخميس تراجعا قياسيا أمام الدولار الذي بلغ سعره 71 جنيها في التعاملات النقدية مقابل 90 ‏جنيها للتعامل الآجل (الشيك‎).‎